Разумков заявив, що його шантажувала «Слуга народу» через призначення керівника Апарату Верховної Ради
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що фракція «Слуга народу» шантажувала його, вимагаючи призначити «потрібного» керівника Апарату парламенту.
Про це він розповів в ефірі каналу «Україна 24».
«Чому питання про керівника апарату [Верховної Ради] з’явилося, як шантаж голови Верховної Ради: «Або признач нашого, або ми тебе знімати будемо». Я на шантаж не вівся і вестися не буду. Чи я щось збрехав? Хто мені листа надіслав? Не Арахамія?» — заявив Разумков.
У відповідь перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко запитав: «Це що, шантаж?»
Також спікер парламенту запевнив, що не дасть ображати працівників Апарату, адже «люди працюють цілодобово».
«Щодо керівника Апарату — призначайте. Подивимося, як він буде працювати у вас. Але робити людей, які працюють на державну інституцію парламенту України, заручниками політичних перетягувань канатів я не дам», — обурився Разумков.
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- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».
- 5 жовтня Рада відсторонила Разумкова від ведення засідання на два пленарні дні — час розгляду питання про його відставку.