Разумков заявив, що його шантажувала «Слуга народу» через призначення керівника Апарату Верховної Ради

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Гонтар Володимир / УНІАН

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що фракція «Слуга народу» шантажувала його, вимагаючи призначити «потрібного» керівника Апарату парламенту.

Про це він розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Чому питання про керівника апарату [Верховної Ради] з’явилося, як шантаж голови Верховної Ради: «Або признач нашого, або ми тебе знімати будемо». Я на шантаж не вівся і вестися не буду. Чи я щось збрехав? Хто мені листа надіслав? Не Арахамія?» — заявив Разумков.

У відповідь перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко запитав: «Це що, шантаж?»

Також спікер парламенту запевнив, що не дасть ображати працівників Апарату, адже «люди працюють цілодобово».

«Щодо керівника Апарату — призначайте. Подивимося, як він буде працювати у вас. Але робити людей, які працюють на державну інституцію парламенту України, заручниками політичних перетягувань канатів я не дам», — обурився Разумков.