«Історичний момент». ВООЗ схвалила першу вакцину від малярії для дітей

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Всесвітня організація охорони здоровʼя схвалила для дітей першу вакцину проти малярії — RTS, S/AS01 (вона ж Mosquirix) від британської фармкомпанії GlaxoSmithKline.

У пресрелізі організації сказано, що вакцина рекомендована до застосування в країнах Африки та інших регіонах з високим ступенем передачі інфекції. Рекомендація заснована на результатах досліджень в Гані, Кенії і Малаві.

Вакцина призначена для введення (схема з чотирьох доз) дітям у віці від 5 тижнів до 17 місяців для захисту від малярії, спричиненої паразитом Plasmodium falciparum. Він вважається найбільш смертоносним з пʼяти патогенів інфекції і найбільш поширеним.

Європейський регулятор, однак, пропонує колоти вакцину дітям у віці від 6 тижнів.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав подію «історичним моментом», який «пожвавить» боротьбу із малярією.