У Тайвані прогнозують, що Китай планує військове вторгнення на острів. Байден запевняє, що китайці «дотримуватимуться угоди»

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@iingwen / Twitter

У Тайвані прогнозують, що Китай до 2025 року здійснить військове вторгнення на острів. Зараз небезпека збройного конфлікту в регіоні найвища за останні 40 років.

Про це повідомив міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен, пише BBC.

За його словами, останні дні Китай направляє свої літаки в зону протиповітряної оборони Тайваню. Хоча вони і не долітають до острова, але будь-який випадковий постріл може призвести до військового конфлікту.

Він вважає, що Китай планує вторгнення на 2025 рік. Потенційно китайці готові вже зараз, але у майбутньому вони зможуть це зробити «за меншу ціну».

Водночас президент США Джо Байден запевнив, що під час розмови лідер Китаю Сі Цзіньпінь запевнив, що виконуватиме всі угоди щодо Тайваню.

«Я розмовляв з Сі про Тайвань. Ми домовилися, що ми дотримуватимемося угоди по Тайваню. Ми чітко дали зрозуміти, що я не думаю, що він повинен робити що-небудь ще, крім дотримання угоди», — зазначив він.

Скоріше за все, Байден мав на увазі «політику одного Китаю» від США. Це означає, що Штати визнають незалежність Китаю, але не Тайваню і не мають з островом дипломатичних відносин. Водночас тайванське питання має бути вирішене винятково мирним шляхом.