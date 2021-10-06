Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Вартість палива сягнула $1 950
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
До зростання ціни на газ до рекордних $1950 (за даними лондонської біржі ICE) призвели не лише збільшення попиту на енергоносії та коронавірусна криза, а й «різкі необдумані дії» і помилкові рішення Єврокомісії.
Про це заявив під час наради російський президент Володимир Путін.
«Глобальний енергетичний ринок не терпить метушні і шарахань, інвестиційні плани тут мають довгостроковий характер. Тому різкі необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів», — сказав він.
За словами Путіна, Єврокомісія колишнього складу припустилася помилки, роблячи все для згортання довгострокових контрактів на постачання газу.
«Практика наших європейських партнерів ще раз підтвердила, що, власне кажучи, вони припустилися помилки. Ми говорили ще з Єврокомісією минулого складу. Вся її діяльність була спрямована на згортання так званих довгострокових контрактів. Була направлена на перехід до біржової торгівлі газом. Виявилося, це сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою», — додав президент РФ.
На його думку, така політика не враховує специфіку газового ринку через велику кількість факторів невизначеності.
«У споживачів, зокрема у виробників добрив, зникають взагалі цінові орієнтири. Все це призводить до збоїв і дисбалансу. А в результаті зараз ціна на газ побила всі історичні рекорди», — зазначив Путін.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.