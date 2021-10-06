Напад на журналістів «Схем»: прокуратура підготувала дві підозри співробітникам Укрексімбанку

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Київські прокурори прийшли до офісу Укрексімбанку, щоб вручити двом людям підозри через напад на журналістів програми «Схеми».

Про це на брифінгу розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, наразі підозри підготували лише двом особам. Вона не назвала їх імен, але зазначила, що йдеться про тих людей, хто фігурував на відео від журналістів. Головними фігурантами на відеозаписах були вже відсторонений голова Укрексімбанку Євген Мецгер та директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов.

«Мені зараз невідомо, чи перебувають ці особи на місці роботи. Хоча один з них склав повноваження, це не означає, що він не повинен бути на робочому місці, тому ми сподіваємося, що нам вдасться його знайти в службовому приміщенні і [вручити підозри]», — пояснила вона.

Прокуратура підготувала підозри за ч. 1 і ч. 3 ст. 171 ККУ (перешкоджання діяльності журналістів). У МВС згодом зазначили, що спочатку справу відкрили лише за ч. 1, але потім перекваліфікували на ч.3 — дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі.