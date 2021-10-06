У Росії головреда The Insider зобовʼязали виплатити компенсацію нідерландському блогеру — автору фейків про MH17

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Суд Москви зобовʼязав головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова виплатити нідерландському блогеру й журналісту Максу ван дер Верффу 156 тис. рублів (56 тис. грн). Це компенсація за поширену The Insider інформацію про співпрацю ван дер Верффа з російською розвідкою й спростування його версій про катастрофу MH17.

Про це пише Интерфакс.

«В частині спростування і визнання недостовірними відомостей позовні вимоги були задоволені в повному обсязі», — повідомила агентству адвокат нідерландця Сталіна Гуревич.

Ван дер Верфф просив суд визнати недостовірними відомості про його співпрацю за гроші з ГРУ і поширення ним дезінформації про версії катастрофи рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. Тепер, за словами Гуревич, Доброхотов за рішенням суду повинен опублікувати спростування недостовірних відомостей у Twitter.

При цьому нідерландець вимагав стягнути з Доброхотова 2,3 млн рублів. «У цій частині ми оскаржимо рішення суду, оскільки, на нашу думку, воно не відповідає вимогам резонності й справедливості», — зазначила Гуревич.

Макс ван дер Верфф — нідерландський блогер, який заснував разом з журналісткою Russia Today Яною Єрлашовою проєкт Bonanza Media, присвячений публікації альтернативних версій катастрофи MH17. Макс ван дер Верфф, який одержимо критикує українську владу і симпатизує «ДНР/ЛНР», був постійним героєм російських державних ЗМІ, де обстоював теорію про непричетність Росії до збитого МН17.

Журналісти Bellingcat та Insider зʼясували, що в 2019 році Єрлашова й ван дер Верфф завершили роботу над своїм документальним фільмом про катастрофу MH17 і почали демонструвати його на публічних заходах. Про свої плани вони регулярно доповідали полковнику ГРУ Сергію Чебанову, випускнику Академії військової розвідки. Йому надсилали ще не опубліковані чернетки статей, призначених для публікації на вебсайті Bonanza Media, а також чернетки рекламних матеріалів для заходів за участю Bonanza.