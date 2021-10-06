Генпрокурор Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Меру Одеси Геннадію Труханову підписали підозру. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у середу, 6 жовтня.

Вона загалом підписала 5 підозр, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один «відомий одесит».

«На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння», — пояснила Венедіктова.

За її словами, збитки міському бюджету склали понад 533 мільйони гривень (до кінця слідства ця сума може змінитись).

Пізніше Національне антикорупційне бюро уточнило, що про підозру вже повідомило фігурантам справи: у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Також НАБУ розповіло деталі справи. Так, у 2016 році Одеська мерія викупила у компанії нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів, що розташована на 141 га. Завдяки цій земельній ділянці планували збільшити площі для поховань на одеському кладовищі «Західне». Ціну викупу визначили у понад 146 млн грн за результатами «незалежної оцінки». Однак за два роки потому державна експертиза встановила дійсну ціну викупу — близько 16 млн. А ті 146 млн грн, які компанія отримала як оплату, її власники вивели та легалізували через низку підприємств.