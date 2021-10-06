«Укргазвидобування» за рік скоротила видобуток газу на 5%
- Автор:
- Софія Ходєва
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Державна компанія «Укргазвидобування» за дев’ять місяців 2021 року видобула 10,2 млрд кубометрів природного газу. Це на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2020-го.
Про це йдеться у повідомленні на сайті акціонерного товариства.
«Зниження видобутку за січень-вересень 2021 становить 4,8% або 0,517 млрд куб. м. Це на 0,2% менше рівня скорочення видобутку за січень-серпень 2021 року», — відзначили в компанії.
Щодо розвідувальних робіт є позитивні результати: приріст запасів газу з початку року становить понад 3,6 млрд кубометрів, а приріст ресурсів газу — 9,2 млрд кубометрів.
На державну компанію «Укргазвидобування» припадає близько 74% видобутку газу в країні.