Автор серіалу «Гра в кальмара» свого часу припинив писати сценарій, бо довелось продати ноутбук через брак грошей

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Автор і режисер південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», який став найпопулярнішим на Netflix, свого часу був змушений припинити написання сценарію, адже йому довелось продати ноутбук за $675 через нестачу грошей.

Автор Хван Дон Хек завершив роботу над сюжетом ще у 2009 році. Однак студії відмовлялись знімати його через «занадто гротескну та нереалістичну» сюжетну лінію. Сам Хван сказав, що, на його думку, пандемія зробила концепцію його шоу більш привабливою для студій.

«Світ змінився. Всі ці моменти зробили історію дуже реалістичною для людей в порівнянні з тим, що було десять років тому», — зазначив автор.

Студія Netflix почала знімати серіал два роки тому, його продублювали 13 мовами і він посідає перше місце у понад 90 країнах, причому близько 95% глядачів знаходяться поза межами Південної Кореї. «Гра в кальмара» також увійшов в історію, ставши першим корейським шоу, яке потрапило на перше місце Netflix в США.