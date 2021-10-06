Рада визначилися з «главою» на день відставки Разумкова. Нового спікера «слуги» обіцяють 8 жовтня
- Автор:
- Софія Телішевська
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Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева призначили головуючим на пленарному засіданні 7 жовтня, під час якого відбудеться розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Відповідне рішення підтримали 239 депутатів.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, у свою чергу, заявив, що Верховна Рада призначить нового голову парламенту у п’ятницю, 8 жовтня.
«Я думаю, у п’ятницю буде голосування. Нам треба провести засідання фракції і визначити в обід обидві кандидатури, а потім ми будемо голосувати», — зазначив нардеп.
За словами Арахамії, крім голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка і віцеспікера Руслана Стефанчука, за крісло голови Верховної Ради хочуть поборотися й інші нардепи, але прізвищ не назвав.
Дмитра Разумкова із посади глави парламенту звільнятимуть 7 жовтня, після чого СН проведе засідання фракції.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».
- 5 жовтня Рада відсторонила Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.