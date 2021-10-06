Спікер Разумков перед відставкою повністю відкрив кулуари Ради для журналістів

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах.

Про це повідомила речниця голови ВР Ольга Туній.

«Тепер у пресцентрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань — 30 осіб, у кулуарах другого поверху — 200 осіб», — пояснила прессекретарка Разумкова.

Також відповідно до розпорядження знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Раніше у кулуари пропускали тільки 40 осіб: 22 — від телеканалів, і 18 фотографів.