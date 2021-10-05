Instagram дозволила постити ролики до 60 хвилин в стрічці і оновила IGTV

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У соцмережі Instagram тепер можна публікувати ролики до 60 хвилин в стрічці, що раніше було доступно лише в окремому розділі IGTV.

Про це повідомляє The Verge.

Соцмережа перейменувала додаток IGTV на Instagram TV. Для перегляду відео в цьому форматі не потрібно більше виходити з основної стрічки.

Видання зазначає, що ребрендинг IGTV — це визнання того, що мобільний аналог YouTube, запущений в липні 2018 року, не став популярним і провалився.