Instagram дозволила постити ролики до 60 хвилин в стрічці і оновила IGTV
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
У соцмережі Instagram тепер можна публікувати ролики до 60 хвилин в стрічці, що раніше було доступно лише в окремому розділі IGTV.
Про це повідомляє The Verge.
Соцмережа перейменувала додаток IGTV на Instagram TV. Для перегляду відео в цьому форматі не потрібно більше виходити з основної стрічки.
Видання зазначає, що ребрендинг IGTV — це визнання того, що мобільний аналог YouTube, запущений в липні 2018 року, не став популярним і провалився.
- У Instagram при цьому залишається аналог соцмережі TikTok — розділ Reels, який дозволяє записувати відео тривалістю до 30 секунд і накладати музику.
- Цього літа Instagram запустила тестування посилань у сторіз для всіх користувачів. Раніше така можливість була тільки у верифікованих користувачів, що мають більше 10 тисяч підписників.