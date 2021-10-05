У Сенаті США виступила ексменеджерка Facebook, звинувативши компанію у негативному впливі на дітей та ігноруванні загроз заради прибутку

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У Сенаті США на слуханнях виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген. Вона була таємним інформатором ЗМІ і передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії, які свідчать про те, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство.

Трансляцію надання показань Хауген перед сенаторами вів телеканал CNN.

37-річна колишня менеджерка розповіла, що Facebook проводила безліч досліджень з оцінки впливу своєї соцмережі та Instagram на дітей, молодь та інших користувачів, але приховувала їхній шкідливий вплив від суспільства і своїх інвесторів.

Наприклад, 2019—2021 роках Facebook провела внутрішні дослідження серед підліткової аудиторії Instagram і встановила, що та завдає шкоди психічному здоровʼю підлітків, особливо дівчат. Соцмережа розвиває комплекси, а деяких підштовхує до суїциду. Результати цього дослідження, які бачили топменеджери Facebook і Марк Цукерберг, приховали.

Хауген заявила, що Facebook може зробити соцмережу безпечнішою, але не хоче втрачати багатомільярдний прибуток, у тому числі за рахунок дезінформації.

«Керівництво компанії знає, як зробити Facebook та Instagram безпечнішими, але не внесе необхідні зміни, тому що ставить астрономічні прибутки вище людей. Потрібне втручання Конгресу. Без вашої допомоги їм не подолати цю кризу», — сказала Хауген, додавши, що соцмережі Facebook «послаблюють демократію» і завдають їй прямої шкоди.

Це стосується даних про те, що мільйони VIP-користувачів можуть писати що завгодно і постити фейки — і їх ніхто за це не заблокує, на відміну від звичайних людей.

Крім цього, колишня менеджерка заявила про неукомплектованість Facebook персоналом і «недалекоглядні» програми штучного інтелекту, які вловлюють лише малу частину шкідливого контенту.

Instagram Хауген назвала «старшим братом».

«Діти кажуть: я нещасний, коли використовую Instagram, але я не можу перестати, бо якщо я піду, суспільство відвернеться від мене. І це сумно. Це показують дослідження», — заявила вона.

Хауген закликала сенаторів діяти зараз. Вона запевняє, що не хоче «поховати» компанію, але та повинна стати кращою.

Реакція Сенату

Сенатори обох палат похвалили Хауген за сміливість і заявили, що приголомшені переконливим свідченнями. В цілому вони пообіцяли перевірити всі дані та готові викликати Хауген для надання детальних свідчень з міркувань національної безпеки.

Реакція Facebook

Facebook ще перед виступом Хауген категорично відкинула всі звинувачення. Прессекретар Енді Стоун заявив, що Хауген пропрацювала в компанії менше 2 років, не мала прямих підлеглих, ніколи не була присутня на нарадах щодо прийняття важливих рішень і загалом не мала доступу до досліджень.