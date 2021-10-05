Нова панель конфіденційності, інтерфейс Material You та поліпшення продуктивності: Google випустила Android 12

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Google blog

Компанія Google 4 жовтня випустила нову версію своєї операційної системи — Android 12.

Про це повідомляється у блогу компанії.

Як зазначається, наразі доступний вихідний код ОС на Android Open Source Project (AOSP) — спеціальне сховище з відкритим доступом, де містяться вихідні дані та інша інформація для створення користувацьких версій операційної системи Android.

Оновлення на телефони, починаючи з Pixel, надійде в «найближчі кілька тижнів», після цього його «до кінця цього року» отримають пристрої Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo і Xiaomi.

В Android 12 представлений новий інтерфейс Material You, також оновлені віджети та дизайн сповіщень.

Однією з найважливіших нових функцій є панель конфіденційності Privacy Dashboard, де можна налаштувати приватність, управляти дозволами додатків, зокрема користувачу надійде сповіщення, якщо якась програма почне використовувати камеру, мікрофон чи інформацію про місце розташування.

Окрім цього, Android 12 здатний «обманювати» додатки, надаючи їм приблизне місце розташування замість точної геолокації.

За допомогою фронтальної камери телефон тепер зможе «зрозуміти», коли користувач лежить, і не потрібно повертати екран.

До того ж розробники запевняють, що з новою ОС важливі системні процеси тепер на 22% менше навантажують процесор, обробка невеликих запитів додатків до баз даних прискорена на 36%, а більших (із наборами в понад тисячу рядків) — в 49 разів.

Також Android 12 може похвалитися новою, швидшою пошуковою системою AppSearch з повнотекстовою індексацією і ранжуванням результатів видачі, особливим режимом гібернації для давно невикористовуваних додатків — він автоматично скидає видані права доступу, звільняє ресурси, зупиняє і блокує всі процеси і повідомлення додатків.