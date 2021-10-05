У Польщі під час сімейної сварки українців загинула семирічна дитина. Хлопчик отримав ножові поранення

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На півдні Польщі, у місті Тарнів під час сімейної сварки загинув 7-річний хлопчик, громадянин України.

Про це заявив речник місцевої поліції Павел Клімек, передає Укрінформ.

«У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік і 28-річна жінка — громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, дитина померла», — розповів правоохоронець.

За словами поліцейського, інцидент стався вранці 5 жовтня, лікарі намагалися врятувати життя дитини, але хлопчик отримав колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям.

Також правоохоронець повідомив, що конфлікт розпочався у квартирі, проте згодом чоловік із ножовими пораненнями лежав біля будинку, а жінка з пораненнями втекла до сусідів. Наразі обоє перебувають у лікарні.

Попередньо слідство вважає, що чоловік та жінка — подружжя, бо мають однакове прізвище. Поліція уточнює, чи був загиблий хлопчик їхнім сином.

Окремо зазначається, що українці винаймали цю квартиру кілька місяців, а взагалі жили в Польщі вже кілька років.