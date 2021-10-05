Трамп уперше за чверть століття не потрапив у список найбагатших американців від Forbes
- Автор:
- Костя Андрейковець
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The White House / Flickr
Колишній президент США Дональд Трамп уперше за 25 років не потрапив до списку 400 найбагатших американців за версією Forbes.
За підрахунками журналу, Трампу не вистачило $400 мільйонів, щоб зайняти місце в рейтингу. На тлі пандемії коронавірусу його статки скоротилися на $600 мільйонів —до $2,5 мільярда. У рейтингу минулого року він був на 339-му місці.
З 1997 до 2016 року Трамп був у першій половині списку, але у звʼязку зі зниженнямм цін на нерухомість у великих містах США його позиції стали падати.
Перші десять місць в рейтингу Forbes-400 зараз займають Джефф Безос ($201 млрд), Ілон Маск ($190,5 млрд), Марк Цукерберг ($134,5 млрд), Білл Гейтс ($134 млрд), Ларрі Пейдж ($ 123 млрд), Сергій Брін ($118,5 млрд), Ларрі Еллісон ($117,3 млрд), Воррен Баффет ($102 млрд), Стів Баллмер ($96,5 млрд) і Майкл Блумберг ($70 млрд).
- У США щодо Трампа ведеться кілька розслідувань, частина з яких повʼязані з можливими економічними злочинами. Компанію The Trump Organization та її фіндиректора звинувачують у створенні схеми податкового шахрайства, а сам Трамп може бути причетний до масштабної несплати податків.