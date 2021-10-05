В ОП заперечили, що реформа СБУ передбачає «самовільний» збір персональної інформації. Про це попереджають правозахисники

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Пресслужба Офісу президента України

Законопроєкт про Службу безпеки України, який уже підготували до другого читання, викликав дискусію серед правозахиснків — одні переконують, що реформа обмежує права людей, а інші заперечують це.

Так, правниця, координаторка «Євромайдан SOS» Олександра Матвійчук зазначила, що законопроєкт містить серйозні загрози для суспільства та, фактично, порушує норми Конституції.

«По-перше. Приватної інформації більше не існує, тепер СБУ може вимагати доступ до будь-якої інформації навіть без рішення суду. Тобто вже завтра після ухвалення законопроєкту до вас в офіс може прийти СБУ та зажадати поритися у вашому персональному компʼютері та базах даних. Байдуже, ви журналіст, юрист, дослідник, медик, громадський активіст і т. п. та яку конфіденційну інформацію там зберігаєте», — зазначила правозахисниця, посилаючись на ч. 3 ст. 13 вищезгаданого законопроєкту.

Вона додала, що після ухвалення законопроєкту вся інформація операторів та провайдерів телекомунікацій буде видаватися СБУ без жодної санкції суду, хоча це прямо суперечить статті 31 Конституції України, яка гарантує таємницю листування.

У коментарі «Бабелю» співавтор законопроєкту про СБУ, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заперечив, що новий закон дасть можливість вимагати доступ до інформації мобільних операторів та інтернет-провайдерів без рішення суду.

«Ми спеціально доповнили законопроєкт статтею 14 про те, що Служба безпеки має керуватися законом про захист персональних даних, Кримінально-процесуальним законодавством тощо», ― повідомив Веніславський.

Він додав, що згідно із проєктом закону, СБУ зможе отримувати доступ до автоматизованих інформаційних систем, до даних мобільних операторів тощо лише за рішенням суду, як і інші правоохоронні органи.

«СБУ сама визначатиме тільки порядок доступу до розвідувальної інформації, яку розвідоргани вже отримали з дотриманням закону», — додав він.

Відповідний проєкт закону винесений на розгляд нардепів на засідання 7 жовтня.