У Франції опублікували доповідь про злочини католицьких священників. Їх жертвами стали понад 200 тисяч дітей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
Близько 216 тисяч дітей стали жертвами насильства з боку католицького духовенства у Франції з 1950 року.
Про це повідомляє BBC.
Такі дані оприлюднив голова комісії з розслідування зловживань з боку церкви Жан-Марк Сове. Він припустив, що це число може зрости до 330 тисяч, якщо включити в нього жертв мирян, які не були священнослужителями, але мали інші звʼязки з церквою, як-от католицькі школи та молодіжні програми.
Звіт ґрунтується на архівах церкви, судів і поліції, а також на інтервʼю з потерпілими. Зазначається, що більшість справ, розглянутих комісією, вважаються занадто старими для судового переслідування відповідно до французького законодавства.
За оцінками Сове, від 2,9 до 3,2 тисячі священнослужителів-педофілів служили у французькій католицькій церкві з 1950-х років.
Розслідування було замовлено католицькою церквою Франції у 2018 році після низки скандалів в інших країнах. Для нього провели опитування на замовлення Французького національного інституту охорони здоровʼя та медичних досліджень. Інститут співпрацював з агентством IFOP, яке займається опитуваннями. В рамках дослідження опитали понад 28 тисяч осіб у віці старше 18 років в період з листопада 2020 року по січень поточного року.
- У квітні 2020 року Верховний суд Австралії скасував вирок і виправдав колишнього префекта Секретаріату з економіки Ватикану, кардинала Джорджа Пелла, засудженого за педофілію.
- У березні 2019 року у Варшаві оприлюднили звіт про сексуальні домагання з боку священників щодо неповнолітніх. Він повідомляв, що за 30 років у польській церкві сталося понад 500 випадків насильства.
- У вересні 2018 року в Німеччині випустили доповідь про злочин в церкві. З нього стало відомо про більш ніж 3,6 тисячі осіб, які постраждали від сексуальних домагань з боку католицьких священників за 70 років.