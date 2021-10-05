Дослідження: Ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 за півроку знижується майже вдвічі

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу протягом шести місяців після другої дози знижується приблизно з 88% до 47%.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження, проведеного агентствами охорони здоровʼя США.

Метою дослідження було зʼясування необхідності введення бустерної дози вакцини. При цьому аналіз показав, що ефективність вакцини у запобіганні госпіталізації й смерті залишається високою — 90% протягом щонайменше шести місяців.

Дослідники вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 мільйона вакцинованих препаратом. Ефективність вакцини проти варіанту «Дельта» склала 93% після першого місяця і знизилася до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

«Для нас це говорить про те, що «Дельта» не є варіантом, який залишається невразливим до вакцини», — сказала керівник дослідження Сара Тартоф з відділу досліджень і оцінки американської організації з охорони здоровʼя Kaiser Permanente.