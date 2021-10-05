Microsoft завчасно випустила Windows 11

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Microsoft

Американська компанія Microsoft на день раніше запланованого терміну випустила нову операційну систему Windows 11. Вихід нової версії ОС мав відбутися 5 жовтня за часом США, але вона стала доступна для користувачів вже 4 жовтня.

Про це повідомляє The Verge.

Ті, хто нещодавно придбав компʼютери зі встановленоюм на них Windows 10, можуть безплатно оновити операційну систему до наступної версії.

Інші користувачі отримуватимуть пропозицію оновити програмне забезпечення поступово, за умови, що їхні компʼютери відповідають мінімальним системним вимогам.

Користувач може перевірити, чи доступне оновлення до Windows 11, у розділі «Центр оновлення Windows» серед налаштувань Windows 10, або ж одразу виконати оновлення за допомогою нового помічника з установки від Microsoft.

У компанії очікують, що люди зможуть перейти на нову версію ОС до середини 2022 року.