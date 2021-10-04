Світові авіакомпанії зобовʼязалися скоротити викиди вуглецю до нуля до 2050 року

Новини

Pixabay

Світові авіакомпанії зобовʼязалися скоротити викиди діоксиду вуглецю (CO2) до нульового рівня до 2050 року.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), в яку входять 290 компаній, що забезпечують 82% світових авіаперевезень.

Члени IATA схвалили резолюцію про колективні зусилля компаній щодо зниження викидів. В IATA зазначають, що перед авіакомпаніями постане серйозний виклик, оскільки на частку авіаційної галузі припадає 2% глобальних викидів. Виконання завдання буде ускладнене і тільки почавшимся відновленням сектору після COVID-кризи.

Резолюція передбачає активний перехід компаній на екологічно чисте авіаційне паливо, яке зараз виготовляється в недостатніх обсягах, розвиток інфраструктури, впровадження нових технологій, а також використання галуззю електричних і водневих двигунів.

Поки два найбільших світових виробника літаків — Boeing Co. і Airbus SE — роблять недостатньо для розробки нових технологій з метою зниження викидів, заявляють в IATA. Тому план скорочення викидів складається з шести етапів по збільшенню виробництва чистого авіаційного палива (SAF) і модернізації авіаційної системи.