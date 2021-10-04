У Британії на тлі паливної кризи для доставки бензину залучили військових

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У Великій Британії для вирішення кризи із доставкою палива на АЗС залучили близько 200 військових — половину з них відправили на бензовози розвозити паливо у різні частини країни.

Про це пише Daily Mail.

Військові в рамках операції «Ескалін» почали роботу в Лондоні і південно-східній частині країни, де найбільше відчувається нестача пального. Зазначено, що військові пройшли навчання в компанії Hover, яка займається доставкою бензину.

За даними Асоціації роздрібної торгівлі бензином і ЗМІ, близько 22% АЗС в Лондоні і в південно-східній частині країни залишаються без палива, а на 27% АЗС тільки один вид палива. При цьому міністр фінансів Ріші Сунак каже, що ситуація поліпшується, хоча на деяких АЗС досі можна спостерігати великі черги.

В кінці минулого тижня в уряді заявили, що в найближчі дні в екстреному порядку особливі візи отримають 300 іноземних водіїв, що дозволить їм працювати в країні до березня 2022 року. Також на два місяці продовжать термін дії термінових робочих віз, які зможуть отримати ще 4,7 тисячі водіїв бензовозів. В уряді зазначають, що залучення іноземної робочої сили тимчасове і британським роботодавцям необхідно вирішити довгострокову проблему нестачі персоналу.