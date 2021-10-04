В Британии на фоне топливного кризиса для доставки горючего привлекли военных

В Великобритании для решения кризиса с доставкой топлива на АЗС привлекли около 200 военных — половину из них отправили на бензовозах развозить топливо в различные части страны.
Об этом пишет Daily Mail.
Военные в рамках операции «Эскалин» начали работу в Лондоне и юго-восточной части страны, где больше всего чувствуется нехватка горючего. Указано, что военные прошли обучение в компании Hover, которая занимается доставкой бензина.
По данным Ассоциации розничной торговли бензином и СМИ, около 22% АЗС в Лондоне и в юго-восточной части страны остаются без топлива, а на 27% АЗС только один вид топлива. При этом министр финансов Риши Сунак говорит, что ситуация улучшается, хотя на некоторых АЗС до сих пор можно наблюдать большие очереди.
В конце прошлой недели в правительстве заявили, что в ближайшие дни в экстренном порядке особые визы получат 300 иностранных водителей, что позволит им работать в стране до марта 2022 года. Также на два месяца продлят срок действия срочных рабочих виз, которые смогут получить еще 4,7 тысячи водителей бензовозов. В правительстве отмечают, что привлечение иностранной рабочей силы временное и британским работодателям необходимо решить долгосрочную проблему нехватки персонала.
- Жители Великобритании начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. Проблема возникла из-за задержки выдачи виз иностранным водителям. Это спровоцировало ажиотаж на АЗС и резкий рост цен на бензин.
- Дефицит водителей связан как с пандемией коронавируса, так и с выходом страны из Евросоюза. За последние два года из Великобритании уехали тысячи профессиональных водителей из стран ЕС. Подготовку местных затруднила пандемия.