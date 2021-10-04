У Києві в хостелі затримали бойовика «ДНР». Він зізнався у вбивствах поранених українських військових

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Офіс генерального прокурора

У Києві в одному з хостелів затримали бойовика «ДНР», який приїхав з окупованого Криму.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясувалося, чоловік входив до складу угруповання «Оплот», у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових, а також проводив розвідку для артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

Встановлено, що затриманий є мешканцем окупованого Донецька, який приєднався до лав бойовиків у 2014 році.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, затриманий перебуває під вартою.