У Києві в хостелі затримали бойовика «ДНР». Він зізнався у вбивствах поранених українських військових
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Офіс генерального прокурора
У Києві в одному з хостелів затримали бойовика «ДНР», який приїхав з окупованого Криму.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як з’ясувалося, чоловік входив до складу угруповання «Оплот», у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових, а також проводив розвідку для артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.
Встановлено, що затриманий є мешканцем окупованого Донецька, який приєднався до лав бойовиків у 2014 році.
Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, затриманий перебуває під вартою.
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