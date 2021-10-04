У «Слузі народу» заявили, що цього тижня не розглядатимуть звільнення міністрів

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що цього тижня питання відставки міністрів розглядати не будуть.

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

За його словами, наразі уряд повинен працювати стабільно і готувати країну до опалювального сезону.

«Я думаю, що уряд працює, ми бачили їх у Трускавці багатьох, когось не бачили. Я думаю, що треба готуватися до опалювального сезону, вирішувати питання насущні. Кадрові питання, знаєте, за ними питання не стане», — пояснив Корнієнко.