У «Слузі народу» заявили, що цього тижня не розглядатимуть звільнення міністрів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що цього тижня питання відставки міністрів розглядати не будуть.
Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.
За його словами, наразі уряд повинен працювати стабільно і готувати країну до опалювального сезону.
«Я думаю, що уряд працює, ми бачили їх у Трускавці багатьох, когось не бачили. Я думаю, що треба готуватися до опалювального сезону, вирішувати питання насущні. Кадрові питання, знаєте, за ними питання не стане», — пояснив Корнієнко.
- Останнім часом у ЗМІ активно поширюються чутки про звільнення низки міністрів. Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував, що восени в уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів.