В «Слуге народа» заявили, что на этой неделе не будут рассматривать увольнение министров

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе вопрос отставки министров рассматривать не будут.

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

По его словам, сейчас правительство должно работать стабильно и готовить страну к отопительному сезону.

«Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет», — пояснил Корниенко.