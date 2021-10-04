Прокуратура повідомила про підозру командиру корабля морської охорони, який пропустив танкер Delfi через кордон
- Автор:
- Софія Ходєва
- Дата:
-
Олександр Населенко / «Бабель»
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому командиру корабля загону морської охорони міста, який пропустив до порту танкер Delfi, що затонув у 2019 році.
Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля морської охорони та інші прикордонники оглянули танкер Delfi. Тоді вони встановили, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу – командою із трьох замість п’яти осіб.
Прикордонники зафіксували, що головні двигуни судна були непрацездатними, танкер не мав одного якоря і система зв’язку працювала нестабільно. На судні також не було палива та провізії. Попри це командир корабля, який ніс чергування в акваторії Чорного моря, пропустив танкер через кордон.
«Внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін», де стався витік нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.
Командира звинуватили у недбалому ставленні військової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України).
- 22 листопада 2019 року сильний шторм зірвав зі стоянки танкер Delfi, після чого він сів на мілину в затоці Одеси. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера, але обіцяв зробити це своїми силами.
- Танкер Delfi прибрали з пляжу Одеси 10 вересня 2020 року і доставили в нафтогавань порту «Чорноморськ». До цього дня на судні сталося кілька витоків нафти.
- Підняти затонулий танкер Delfi та прибрати його з одеського пляжу коштувало близько 14 млн грн. Але на це витратили не бюджетні кошти — роботи профінансувала приватна фірма «Бруклін-Київ». У березні 2021 року власника танкера зобовʼязали виплатити Адміністрації морпортів майже 3 млн гривень.