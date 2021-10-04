Прокуратура повідомила про підозру командиру корабля морської охорони, який пропустив танкер Delfi через кордон

Новини

Олександр Населенко / «Бабель»

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому командиру корабля загону морської охорони міста, який пропустив до порту танкер Delfi, що затонув у 2019 році.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля морської охорони та інші прикордонники оглянули танкер Delfi. Тоді вони встановили, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу – командою із трьох замість п’яти осіб.

Прикордонники зафіксували, що головні двигуни судна були непрацездатними, танкер не мав одного якоря і система зв’язку працювала нестабільно. На судні також не було палива та провізії. Попри це командир корабля, який ніс чергування в акваторії Чорного моря, пропустив танкер через кордон.

«Внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін», де стався витік нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.

Командира звинуватили у недбалому ставленні військової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України).