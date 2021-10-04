У передмісті Мілану впав літак. Загинули 8 людей, серед яких — мільярдер з Румунії
- Автор:
- Олег Панфілович
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В передмісті Мілану приватний літак врізався у двоповерхову офісну будівлю, внаслідок чого загинули 8 осіб.
Про це пише BBC.
Одномоторний Pilatus PC-12 прямував до острова Сардинія і впав відразу після зльоту з міланського аеропорту Лінате. Очевидці розповіли про те, що літак під час падіння був охоплений пожежею. У результаті аварії згоріла будівля та кілька припаркованих автомобілів.
Видання повідомляє, що пілотом літака був 68-річний румунський мільярдер Ден Петреску. Він загинув разом зі своєю дружиною та їхнім сином. Також повідомляється про загибель ще однієї дитини. Петреску був одним з найбагатших людей Румунії, заробивши свій статок у понад €3 мільярди на інвестиціях у нерухомість та торгівлю.
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