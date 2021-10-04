У Швеції загинув у ДТП автор карикатур на пророка Мухаммеда. «Аль-Каїда» оголошувала нагороду за його вбивство

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Шведський художник Ларс Вілкс, який намалював карикатуру з головою пророка Мухаммеда на тілі собаки, загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє BBC.

Вілкс їхав в автомобілі в супроводі поліції в момент зіткнення з вантажівкою неподалік від міста Маркарюд на півдні Швеції. В аварії також загинули двоє поліцейських, а водій вантажівки отримав поранення. У заяві поліції мовиться, що досі неясно, як сталося зіткнення, але попередньо не виявлено нічого, що вказувало б на сторонню участь.

75-річний Вілкс жив під захистом поліції після того, як йому погрожували розправою через намальовану у 2007 році для газети Nerikes Allehanda карикатуру на пророка Мухаммеда. Вона обурила мусульман, які вважають візуальне зображення пророка блюзнірським.

Карикатура спонукала тодішнього премʼєр-міністра Фредріка Райнфельдта зустрітися з послами з 22 мусульманських країн для того, щоб розрядити ситуацію. Незабаром після цього «Аль-Каїда» оголосила винагороду в розмірі $100 тисяч за вбивство Вілкса.

У 2015 році карикатурист був присутній на дебатах про свободу слова в Копенгагені, під час яких стався напад із застосуванням вогнепальної зброї. Вілкс заявив, що, ймовірно, метою нападу було його вбивство.