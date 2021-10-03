Закон про олігархів: Зеленський розповів, чи повідомлятиме про власні зустрічі з великими бізнесменами

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що теж буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами і нестиме за це політичну відповідальність. Новий закон про олігархів не передбачає для президента та депутатів жодної відповідальності.

Про це Зеленський заявив на брифінгу 3 жовтня, відповідаючи на запитання «Бабеля».

«Я зацікавлений, щоб вони були публічні. У мене відповідальність політична. Вона вдарить по президенту і Офісу президента, вона вдарить по рейтингу», — зазначив президент.

За його словами, він несе політичну відповідальність і розуміє, що удар по його рейтингу вплине і на рейтинг партії «Слуга народу».

Також Зеленський вважає, що всі зустрічі з великим бізнесом мають відбуватися лише в Офісі президента у Києві і обов’язково вони мають бути конструктивні. Він розповів, що з великим бізнесом потрібно зустрічатися і спілкуватися під час важливих ситуацій, наприклад як це було з пандемією коронавірусу.