Закон про олігархів: Зеленський розповів, чи повідомлятиме про власні зустрічі з великими бізнесменами
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський заявив, що теж буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами і нестиме за це політичну відповідальність. Новий закон про олігархів не передбачає для президента та депутатів жодної відповідальності.
Про це Зеленський заявив на брифінгу 3 жовтня, відповідаючи на запитання «Бабеля».
«Я зацікавлений, щоб вони були публічні. У мене відповідальність політична. Вона вдарить по президенту і Офісу президента, вона вдарить по рейтингу», — зазначив президент.
За його словами, він несе політичну відповідальність і розуміє, що удар по його рейтингу вплине і на рейтинг партії «Слуга народу».
Також Зеленський вважає, що всі зустрічі з великим бізнесом мають відбуватися лише в Офісі президента у Києві і обов’язково вони мають бути конструктивні. Він розповів, що з великим бізнесом потрібно зустрічатися і спілкуватися під час важливих ситуацій, наприклад як це було з пандемією коронавірусу.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- 23 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Наступного дня з’ясувалося, що нардепи підтримали взаємовиключні поправки. Так, поправка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів вестиме Рада нацбезпеки і оборони. Тепер депутати намагаються вирішити, як прибрати цю колізію.