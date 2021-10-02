«Від вашої боєздатності залежить свобода Грузії». Саакашвілі написав прихильникам листа

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Палінчак Михайло / УНІАН

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, затриманий напередодні у Тбілісі після повернення на батьківщину, закликав громадян країни взяти участь у місцевих виборах, які проходять у країні в суботу.

Про це йдеться в його листі, повідомляє «Радіо Свобода».

Написане від руки послання політика передали редакції «Ехо Кавказу». Стверджується, що Саакашвілі вдалося відправити його з вʼязниці в місті Руставі, що розташоване за 12 кілометрів від грузинської столиці.

У тексті експрезидент заявляє, що очікував на свій арешт. Він називає своє кримінальне переслідування політичним замовленням з боку президента Росії Володимира Путіна. «Я дуже хочу попросити вас, щоб усі пішли на вибори, щоб не втратити жодного голосу», — звернувся він до громадян, зазначивши, що від їхньої активності та «боєздатності» залежить його свобода і свобода Грузії.

«Будь ласка, не сумнівайтеся і до кінця вірте, що наша перемога — у наших руках. Я люблю вас. Вірний вам Михеїл Саакашвілі», — завершує послання колишній президент.

У коментарі Liga.net міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі отримає всю необхідну допомогу, яка належить громадянину України.

«Це наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні представник посольства Грузії прибуде до МЗС за нашим викликом, із ним все це буде проговорено», — сказав Кулеба.