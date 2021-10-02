Європейський регулятор виявив звʼязок між вакциною Johnson & Johnson і випадками тромбозу глибоких вен
- Автор:
- Олег Панфілович
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Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) виявило звʼязок між окремими випадками згортання крові у глибоких венах із вакциною проти COVID-19 виробництва Johnson & Johnson.
Про це пише Reuters.
Ідеться про венозну тромбоемболію. Це стан, за якого згусток крові утворюється у глибокій вені (у нозі, руці або паху) і може потрапити в легені. ЕМА порадило вказувати венозну тромбоемболію як побічний ефект.
Також агентство порадило внести до списку побічних ефектів після щеплення препаратами Johnson & Johnson і AstraZeneca імунну тромбоцитопенію – стан, за якого імунна система помилково атакує тромбоцити.
Згідно з інформацією Reuters, J&J визнала, що хоча шанси зіткнутися з цими наслідками дуже низькі, інформація про продукт буде оновлюватися належним чином.
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