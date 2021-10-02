Прокуратура передала до суду справу проти організаторів катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти 8 бойовиків «ДНР», яких підозрюють в організації роботи підпільної вʼязниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У період 2014—2017 років двоє представників «служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР» організували захоплення та незаконне утримання мирних жителів і полонених Збройних сил України у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку.
За їхніми злочинними наказами шестеро так званих конвоїрів і охоронців підпільної в’язниці незаконно утримували в нелюдських умовах 24 людини. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці.
Вказаних бойовиків звинувачують у торгівлі людьми, керівництві та участі у злочинній організації, участі в терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушенні законів і звичаїв війни. Оскільки обвинувачені переховуються від слідства, їх судитимуть заочно.
- У червні прокуратура повідомила про підозру керівнику й організатору вʼязниці «Ізоляція» в Донецьку.
- Раніше розслідувачі Bellingcat встановили особи трьох росіян, причетних до тортур у вʼязниці «Ізоляція» — концтабору «МДБ ДНР» на базі артплатформи «Ізоляція» в Донецьку. Це уродженці Донеччини Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єрьомічев.