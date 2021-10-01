У Грузії проти Саакашвілі завели ще одну справу — за незаконний перетин кордону

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

У Грузії проти колишнього президента Міхеїла Саакашвілі завели ще одну кримінальну справу. Цього разу за незаконний перетин кордону.

Про це пише пресслужба прокуратури Грузії.

«МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі — злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі», — йдеться в повідомленні.

Там також нагадали, що за сукупністю звинувачень Саакашвілі засудили до шести років позбавлення волі. Водночас ще чотири справи розслідуються.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.