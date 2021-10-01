«Газпром» почав постачати газ до Угорщини та Хорватії в обхід України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Немеш Янош / УНІАН
Російська компанія «Газпром» почала поставки газу до Угорщини та Хорватії в обхід України через газопровід «Турецький потік».
Про це пише пресслужба компанії.
«Сьогодні почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом — через газопровід «Турецький потік» і далі через національні газотранспортні системи Болгарії, Сербії та Угорщини», — йдеться у повідомленні.
В Угорщині у відповідь на претензії з боку України заявили, що не можуть враховувати її точку зору.
«Нам потрібен газ. Це реальність. Ви повинні домовитися з росіянами. На жаль, ми не можемо брати до уваги точку зору українців. Я поважаю Україну і бажаю українському народові великих успіхів. Однак на газовому фронті мені потрібно відповідати інтересам угорського народу, а не українського», — заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Українська сторона ж, реагуючи на припинення транзиту газу, переорієнтувала реверсні поставки на Польщу, Словаччину та Румунію. Припинення транзиту фактично зробило неможливим реверсні поставки з Угорщини.
«На жаль, наша система і сьогоднішня ситуація така, що без наявності фізичного транзиту ми втрачаємо можливості віртуального реверсу ... Відповідно, зараз ми обмежені в своїх можливостях і будемо змушені переорієнтувати всі свої угоди на інші точки зʼєднання — з Польщею, Румунією, Словаччиною», — розповіла директорка з питань взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями «Оператора ГТС» Ольга Белькова.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про постачання газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи. Після цього Україна викликала до МЗС посла Угорщини, там вчинили так само.