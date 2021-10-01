Бойовики в ТКГ придумали новий спосіб блокувати відкриття КПВВ. Вони вимагають території України

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Представники бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на переговорах Тристоронньої контактної групи висунули нову умову для розблокування роботи контрольних пунктів вʼїзду-виїзду.

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі UKRLIFE.TV заявив, що вони вимагають віддати їм 350 метрів української території в районі КПВВ в Золотому.

«Вони нарешті визнали, що отримали гарантії [безпеки], вони їм до вподоби, але я думав, що ж вони придумають, щоб не відкривати КПВВ — політика у них така — [мені] були цікаві масштаби їхньої креативності. І вони придумали нову фішку — вони не згодні з нульовою лінією, де починається їхня зона контролю над сірою зоною, а де наша. Вона [лінія] не змінювалася, але вони сказали, що в документах одруківка, тому «віддайте нам 350 метрів своєї території», — розповів Гармаш.

За його словами, бойовики таким чином хочуть звинуватити Україну у невиконанні рішення «нормандського» саміту про відкриття двох КПВВ в Луганській області і зірвати підготовку чергового саміту.

Питання про відкриття пунктів залишається на паузі.