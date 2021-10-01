Офіс генпрокурора завершив розслідування однієї зі справ щодо колишнього глави КС Тупицького

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Пресслужба Конституційного суду

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького та головного бухгалтера суду. Справа стосується втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації.

Про це прокуратура повідомила у пʼятницю, 1 жовтня.

Під час розслідування встановили, що Тупицький у змові з головним бухгалтером КС втрутились у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України і спотворили інформацію про дійсного підписувача документів.

За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади передав захищений електронний носій із власним електронним підписом та пароль до нього головному бухгалтеру і надав вказівку використати цей ключ — ним підписали понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників кошторисів та кошторисних призначень тощо. Ключем користувались, навіть коли Тупицький був за кордоном.