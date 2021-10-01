Офіс генпрокурора завершив розслідування однієї зі справ щодо колишнього глави КС Тупицького
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Конституційного суду
Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького та головного бухгалтера суду. Справа стосується втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації.
Про це прокуратура повідомила у пʼятницю, 1 жовтня.
Під час розслідування встановили, що Тупицький у змові з головним бухгалтером КС втрутились у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України і спотворили інформацію про дійсного підписувача документів.
За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади передав захищений електронний носій із власним електронним підписом та пароль до нього головному бухгалтеру і надав вказівку використати цей ключ — ним підписали понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників кошторисів та кошторисних призначень тощо. Ключем користувались, навіть коли Тупицький був за кордоном.
- 27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.