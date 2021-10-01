Офис генпрокурора завершил расследование одного из дел в отношении бывшего главы КС Тупицкого

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера суда. Дело касается вмешательства в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.

Об этом прокуратура сообщила в пятницу, 1 октября.

В ходе расследования установили, что Тупицкий в сговоре с главным бухгалтером КС вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины и исказили информацию об истинном подписчике документов.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности передал защищенный электронный носитель с собственной электронной подписью и пароль к нему главному бухгалтеру и дал указание использовать этот ключ — им подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей смет и сметных назначений и тому подобное. Ключом пользовались даже когда Тупицкий был за границей.