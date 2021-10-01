Вбивство працівника КДБ у Мінську: Лукашенко заявив, що бійці штурмували квартиру IT-менеджера Зельцера, щоб «допомогти»

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що група бійців КДБ штурмувала квартиру IT-менеджера з EPAM Андрія Зельцера, щоб «допомогти». З квартири Зельцера нібито до вторгнення силовиків в міліцію подзвонили два рази.

Про це передає БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що силовики проводили не спецоперацію, а «відпрацьовували величезний район за оперативною інформацією, отриманою раніше, на предмет приналежності окремих людей до замаху на тероризм».

«Було затримано чимало людей. Вони зараз дають свідчення. Ми зараз їх всіх вам покажемо. Вони бірку написали — «робочий рух». Ось цих «руховиків» ми почали показувати і будемо всіх їх вам викладати, щоб ви зрозуміли, що це за «робочий» рух. Квартира [Зельцера], куди прийшла група співробітників і в тому числі Дмитро Федосюк [загиблий КДБшниками], також була серед адрес, які підлягають відпрацюванню. Під час роботи [групи силовиків] з чергової частини довели до відома, мовляв, там, де ви працюєте, подзвонили з квартири, просять допомоги, щось там трапилося. Ну, хлопці подивилися, що і ця адреса є, просять про допомогу, щось там трапилося. І вони як добрі словʼяни кинулися туди, до цієї квартири. Стукають — ніхто не відкриває. Лунає другий дзвінок про допомогу в цей же відділ міліції», — заявив Лукашенко.

Він уточнив, що одним з тих, хто телефонував був чоловік, іншим — жінка.

Зельцера Лукашенко назвав мерзотником, який підготував зброю і зйомку для зустрічі силовиків. «Вони готувалися до зйомки. Ніхто не збирався там гинути. Треба було показати зйомку, і у реальному режимі часу вони транслювали туди, до Польщі, Америки ці кадри», — сказав Лукашенко.

За його словами, після інциденту силовики по країні затримали близько 100 осіб. Раніше правозахисний центр «Вясна» повідомляв про 84 затриманих за коментарі в соцмережах щодо загибелі працівника КДБ.

Як передає Zerkalo (колишній TUT.BY), члени ініціативи екссиловиків і державний телеканал СТВ також повідомляли, що до перестрілки з КДБ Андрій Зельцер дзвонив в 102.

За даними екссиловиків з ByPOL, яка визнана екстремістською в Білорусі, Зельцер повідомляв в міліцію, що до нього ломляться невідомі. За його викликом виїхала група затримання департаменту охорони, але бійці КДБ зайшли в квартиру раніше. На СТВ просто заявили про два дзвінки, звинувативши Зельцера у підготовці розправи.