НБУ виписав перший штраф за новим законом колекторській компанії за неетичну поведінку з боржниками

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Flickr / Національний банк України

Національний банк України вперше оштрафував за новим законом колекторську компанію, яка порушувала етичну поведінку при врегулюванні простроченої заборгованості. На 102 тисячі гривень оштрафували «Кредітпромінвест».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Якщо по відношенню до цієї компанії продовжать надходити скарги, її позбавлять ліцензії.

Як пише в своєму Facebook нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, яка була одним з ініціаторів закону про регулювання роботи колекторів, «Кредітпромінвест» займалася тероризування людей.

«10 вересня мені жалілася на цю компанію жінка, близьку людину якої працівники цієї компанії, намагаючись змусити сплатити борг, тероризували, розсилаючи її колегам аморальний наклеп про те, що ця людина нібито вимагає від студентів надавати їй послуги сексуального характеру, телефонували її сусідам, вимагаючи допомогти примусити її погасити заборгованість, погрожували їй самій. Сьогодні вони за це поплатилися», — написала вона.

Вона заявила, що особисто буде стежити за кожним випадком спроб колекторів «перетворити життя людини на пекло», щоб виводити такі компанії з ринку.