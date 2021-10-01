Уряд почав роботу над законопроєктом про амністію людей з окупованих територій

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Кабінет міністрів почав підготовку законопроєкту щодо амністії жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які співпрацювали з окупантами. У ньому пропишуть процедуру амністії та визнання деяких документів.

Про це заявив віцепремʼєр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час виступу на «Х щорічному судовому форумі», пише «РБК Україна» .

За його словами, Венеціанська комісія 15 жовтня розгляне законопроект про перехідний період, хоча уряд вже почав роботу над законопроєктом.

«Не чекаючи ухвалення законопроєкту про перехідний період, ми вже працюємо над законопроектом про процедури. Це більш детальний та глибокий закон, в якому ми детально опишемо, як проводити амністію та робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було», — заявив Резніков.

Конвалідація означає процедуру визнання певних документів, виданих на окупованих територіях, таких як свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.