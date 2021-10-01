«Укрзалізниця» почала продавати квитки через ботів у Telegram та Viber
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Schnitzel_bank / Flickr
З 1 жовтня пасажирам «Укрзалізниці» в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.
Боти доступні за посиланнями: Telegram і Viber. У них є наступні функції:
- продажу та повернення квитків;
- замовлення харчування;
- відображення розкладу руху;
- інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
- онлайн-табло.
Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі. Ці чат-боти вперше запустили 12 січня 2021 року, однак тоді через них продавались тільки квитки на швидкісні поїзди «Інтерсіті+» .
- «Укрзалізниця» 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею, яке призупиняла через пандемію. Квиток можна буде придбати вже з 1 жовтня на сайті «Укрзалізниці» або у касах вокзалів.
- У червні «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, яке теж тимчасово припиняли через карантин.