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«Укрзалізниця» почала продавати квитки через ботів у Telegram та Viber

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Schnitzel_bank / Flickr

З 1 жовтня пасажирам «Укрзалізниці» в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.

Боти доступні за посиланнями: Telegram і Viber. У них є наступні функції:

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі. Ці чат-боти вперше запустили 12 січня 2021 року, однак тоді через них продавались тільки квитки на швидкісні поїзди «Інтерсіті+» .