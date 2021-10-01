СБУ оприлюднила відео допиту бойовика, який здався українським військовим. До лав російських найманців у 15 років його привів батько

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СБУ

У вівторок, 28 вересня, на позиції українських військових прийшов і добровільно здався у полон бойовик, озброєний автоматом. СБУ оприлюднила відео його допиту.

Як з’ясувалося, молодик є мешканцем Попасної. У 2014 році разом із батьком, який вирішив податися до лав бойовиків, він виїхав до окупованого Стаханова, де допомагав російським найманцям ремонтувати військову техніку.

За словами полоненого, коли він потрапив до бойовиків, то йому було лише 15 років, тому досі не має українського паспорта, а російський не отримував.

У 2016 році, після досягнення повноліття, молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням «6 окремий мотострілецький козачий полк ім. отамана Платова народної міліції ЛНР».

У лавах бойовиків був механіком та водієм, переганяв техніку з позиції на полігон, ремонтував її (МТ-ЛБ, БТР), має звання «младший сержант».

У 2019 році знову підписав контракт терміном на 5 років, проте розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто.

Молодик розповів, що приїхав із розташування частини у Стаханові на позицію «Байкал», а коли почало темніти, після 7-ї години вечора, пішов у бік українських позицій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) Кримінального кодексу України, підозрюваного тримають під вартою. Триває досудове слідство.