Японська принцеса оголосила дату весілля зі своїм одногрупником. Заради нього вона відмовилася від титулу

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Twitter / BFM News

Японська принцеса Мако та її наречений, колишній одногрупник без знатного походження, Кей Комура оголосили, що одружаться 26 жовтня. Про це повідомляє CNN.

29-річна онучка колишнього імператора Акіхіто та її наречений Комура вперше оголосили про свої заручини в 2017 році. Однак дату весілля перенесли через фінансові суперечки.

Принцеса Мако і Комура познайомилися під час навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо в 2012 році. До того, як його представили як королівського нареченого, Комура був більш відомий як «Морський принц» — після участі в кампанії з пляжного туризму.

Очікується, що після весілля пара переїде в Нью-Йорк, де Комура працює юристом. Принцеса через публічну реакцію на її шлюб уже відмовилася від одноразової виплати у розмірі понад $1 мільйон за вихід із королівської родини — після весілля Мако втратить статус принцеси.

Незважаючи на те, що батьки принцеси схвалили вибір доньки, Мако та її нареченого неодноразово критикували у ЗМІ.

Право на трон у Японії мають лише спадкоємці чоловічої статі. Століттями за японським законом шлюб між представником родини імператора та людиною не «шляхетного» походження передбачає втрату королівського статусу.