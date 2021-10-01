У Netflix зʼявилась українська локалізація. Що це означає

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Відеосервіс Netflix запустив в Україні локалізований сервіс з інтерфейсом українською мовою. Також сервіс завів офіційні сторінки українською мовою в соцмережах Facebook, Instagram і YouTube.

Про це йдеться в повідомленні компанії, яке є у розпорядженні «Бабеля».

Крім того, фільми і серіали сервісу будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з українським дубляжем. Таким чином, українська стала однією з понад 30 мов, якими «говорить» Netflix.

«Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою», — йдеться у заяві.

Серед контенту, доступного в українському дубляжі, можна виділити серіал «Бріджертон», історичний фільм «Корона», серіал «Хід королеви», мультфільм «Мітчелли супроти машин».

Компанія також пропонує підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щодня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що надалі компанія буде ще більше продукувати українського контенту.

«Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо», — зазначив міністр.

Netflix — найбільший стримінговий сервіс у світі. Понад 209 мільйонів користувачів у 190 країнах світу дивляться телесеріали, документалістику й художні фільми різноманітних жанрів різними мовами.