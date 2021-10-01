«Газпром» зупинив транзит газу до Угорщини через Україну

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Светлицький Сергій / УНІАН

Російський «Газпром» зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

«01 жовтня з початку нової газової доби (07:00) «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заявки на транзит газу не надійшли попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік — з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року — у розмірі 24,6 млн куб. м на добу.

«Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Монополізація газових маршрутів «Газпромом», яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС — конкурентності та прозорості», — заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Також він наголосив, що український маршрут — економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про що свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки.

Окрім цього, Макогон закликав зупинити посилення домінування «Газпрому» та використання ним важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні приголомшливого зростання цін на газ в Європі.