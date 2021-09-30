З Росії до Узбекистану хочуть депортувати правозахисницю. Побоюючись тортур, вона попросила притулку в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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З Росії в Узбекистан хочуть депортувати правозахисницю Валентину Чупик. Її представники звернулися до посольства та консульства для отримання притулку в Україні.
Про це пише «Радіо Свобода».
Чупик відома своєю діяльністю щодо захисту прав мігрантів. Кілька днів тому її затримали в московському аеропорту. Жінці оголосили про анулювання статусу біженця і заборону на вʼїзд до Росії. Після цього її відправили до спецприймальника для очікування на депортацію до Узбекистану, громадянкою якої вона є.
Повідомляється, що в четвер до неї прийшли співробітники консульства Узбекистану, щоб сфотографувати на свідоцтво для повернення на батьківщину. Чупик побоюється, що в Узбекистані на неї чекають переслідування й тортури. «Радіо Свобода» зазначає, що російський Комітет проти тортур попросив Європейський суд з прав людини заборонити депортацію Чупик. ЄСПЛ задовольнив прохання правозахисників, заборонивши висилати Чупик щонайменше до 17 жовтня.
Видання повідомляє, що Чупик багато років живе в Москві, її організація «Тонг Жахон» надає юридичну допомогу трудовим мігрантам.
- У жовтні 2019 року фігурант справи «Нового величі» Сергій Гаврилов попросив притулок в Україні. Підозрюваних у цій справі звинуватили в підготовці «народних повстань, революційний дій, в зіткненнях з представниками чинного в Росії режиму» перед президентськими виборами 2018 року.