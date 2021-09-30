Facebook запустила функцію перехресних чатів між додатками Messenger та Instagram

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Компанія Facebook випустила оновлення для своїх додатків Instagram та Messenger, яке дозволяє користувачам цих програм створювати перехресні групові чати.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми дуже раді запропонувати нові функції групових повідомлень, якими можна поділитися з друзями та родиною. Тепер ви можете розпочинати групові чати у різних додатках із друзями у Messenger та Instagram, оформити чати новими темами та переглядати ексклюзивний контент», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехресні групові чати користувачі зможуть організовувати лише серед своїх контактів в Instagram та Messenger. Також у Facebook додали функцію опитувань в Instagram та групових чатах Messenger та Instagram.

У компанії нагадали, що минулого року додали функцію обміну повідомленнями між додатками Messenger та Instagram.