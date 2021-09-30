Facebook запустила функцию перекрестных чатов между приложениями Messenger и Instagram

Компания Facebook выпустила обновление для своих приложений Instagram и Messenger, которое дает возможность пользователям этих программ создавать перекрестные групповые чаты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы очень рады предложить новые функции групповых сообщений, которыми можно поделиться с друзьями и семьей. Теперь вы можете начинать групповые чаты в приложениях с друзьями в Messenger и Instagram, оформить чаты новыми темами и просматривать эксклюзивный контент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрестные групповые чаты пользователи смогут организовывать только среди своих контактов. Также в Facebook добавили функцию опросов в Instagram и групповых чатах Messenger.

В компании напомнили, что в прошлом году добавили функцию обмена сообщениями между приложениями Messenger и Instagram.