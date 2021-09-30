Сексизм і нехтування безпекою. Співробітники Blue Origin назвали компанію Безоса «токсичною»

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Нинішні і колишні співробітники аерокосмічної Blue Origin назвали компанію Джеффа Безоса «токсичним» місцем для роботи, в якому є сексизм, і де нехтують безпекою суборбітального корабля New Shepard, другий політ якого запланований на 12 жовтня.

Відкритий лист співробітники, серед яких колишня керівниця відділу звʼязків Олександра Абрамс, опублікували на сайті Lioness.

«Ми — група з 21 колишнього і нинішнього співробітника Blue Origin. Багато з нас всю свою карʼєру мріяли допомогти запустити пілотовану ракету в космос і побачити, як вона успішно повернеться на Землю. Але коли в липні цього року в космос полетів Джефф Безос, ми не розділили його захоплення. Замість цього багато хто з нас дивилися на це з неймовірним почуттям занепокоєння. Дехто взагалі не міг дивитися», — сказано в листі.

Зазначається, що в Blue Origin створено сексистське середовище по відношенню до жінок — їм не дають посади керівників вищої ланки. Деякі жінки зазнавали сексуальних домагань, а один із колишніх керівників називав жінок «дівчатками» і «лялечками». Також зазначено, що в компанії з понад 3 600 працівників переважна кількість — білі чоловіки.

В цілому вони скаржаться на корпоративну культуру, яка «завдала шкоди психічному здоровʼю багатьох людей, завдяки яким діяльність Blue Origin стала можливою».

Співробітники стверджують, що в Blue Origin їх змушують підписувати суворі угоди про нерозголошення, не дозволяють співробітникам висловлювати критичні зауваження, а керівництво часто ігнорує проблеми безпеки.

Керівництво Blue Origin вимагає від співробітників працювати на межі, щоб обігнати той же SpaceX Ілона Маска. Колишні і нинішні співробітники розповідали, що отримали в Blue Origin досвід нелюдського ставлення до себе, а в декого виникали думки про суїцид.

«Це придушення інакодумання підводить нас до проблеми безпеки, яка для багатьох з нас стало рушійною силою при написанні цього листа. В Blue Origin часто ставили питання під час зустрічей на вищому рівні: «Коли полетять Ілон або Бренсон?» Змагання з іншими мільярдерами і досягнення прогресу для Джеффа, здавалося, затьмарили міркування безпеки, які могли б сповільнити графік [запуску New Shepard]», — сказано в листі.

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«Blue Origin пощастило, що поки нічого не сталося», — зазначають автори листа, акцентуючи на тому, що багато хто з них не полетіли б на апаратах компанії.

Причина цього — брак фахівців, великі запити керівництва і економія грошей.

«Запити керівників і співробітників про додаткових інженерів, персонал або витрати часто відхилялися, попри те, що Blue Origin має один з найбільших джерел приватного фінансування на Землі. Працівникам часто говорять «бути обережними з грошима Джеффа», «не просити більшого» і «бути вдячними». На щотижневих зустрічах ми бачили, як Безос і генеральний директор Сміт часто розширювали обсяг існуючих проєктів, іноді навіть додаючи більше програм, але без санкціонування необхідного збільшення бюджету або персоналу», — зазначають підписанти листа.

Реакція

На лист поки що коротко відреагувала віцепрезидентка Blue Origin зі звʼязків із громадськістю Лінда Міллс. У коментарі CNBC вона заявила, що компанія нетерпима до дискримінації або переслідувань і «негайно» розслідує скарги про неправомірну поведінку щодо персоналу.